La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur le surendettement de la France

Alors que la campagne pour l'élection présidentielle bat son plein, la Cour des comptes fait entendre sa petite musique sur l'endettement du pays. Une meilleure maîtrise des dépenses est « indispensable » au-delà de 2022, selon l'institution qui rappelle le niveau de la dette publique flirtant avec les 120% du PIB, ainsi qu'une dette structurelle qui pèse de plus en plus lourd. Et ce n'est pas uniquement en raison du « quoi qu'il en coûte » présidentiel.



La Cour prend exemple sur les voisins européens les plus vertueux, en particulier l'Allemagne, qui a su maîtriser sa trajectoire de dépenses. Pour les Sages de la rue Cambon, le dérapage français remonte à une quinzaine d'années : le niveau de dette des deux côtés du Rhin était similaire en 2006, puis la France a dérivé. « La dette française était en 2020 près de 45 points au-dessus du niveau de celle de l'Allemagne (respectivement 115% et 69% du PIB) », rappelle la Cour.