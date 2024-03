La Cour des comptes veut réaliser des économies sur les aides pour les services à la personne

Ensuite, la Cour suggère de moduler le soutien public selon le type de services, en privilégiant ceux liés à l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et à l'accueil des jeunes enfants. Cette approche réduirait l'avantage fiscal pour les services dits de confort, tout en renforçant l'aide pour les services essentiels.



Cette proposition de réforme soulève cependant des questions politiques et économiques délicates. Modifier le crédit d'impôt et les avantages fiscaux liés aux services à la personne toucherait à une niche fiscale majeure pour de nombreux foyers français. Les réactions ne se sont pas fait attendre, à l'image de Maxime Aiach, président du Domia Group, qui défend l'importance cruciale de ces mesures pour le développement du secteur.



La perspective de changements suscite donc autant l'espoir d'une gestion plus équitable et efficiente des ressources publiques que l'inquiétude face aux répercussions potentielles sur les entreprises et les ménages concernés.