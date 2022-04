La Covid-19 cloue au sol les avions EasyJet

Si les restrictions sanitaires sont levées un peu partout dans le monde, ce qui n’a pas manqué d’être critiqué par l’OMS, les règles restent malgré tout strictes : une personne malade de la Covid-19 ne peut pas aller travailler. Si l’emploi est télétravaillable, c’est une bonne chose… mais dans le cas du personnel de l’aviation, ce n’est pas possible.



C’est ainsi qu’EasyJet, compagnie aérienne spécialisée dans le low-cost, a vécu un week-end plus que compliqué les 2 et 3 avril 2022. Le nombre de contaminations du personnel a atteint un tel niveau que la compagnie n’a eu d’autre choix que d’annuler 62 vols le samedi 2 et 139 vols le dimanche 3 avril 2022. Les annulations ont surtout concerné les vols en partance du Royaume-Uni, mais la situation fait craindre le pire partout dans le monde.