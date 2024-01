La Française des Jeux s'offre un acteur majeur du jeu en ligne

La Française des Jeux a conclu un accord pour acquérir Kindred Group, l'un des principaux acteurs des jeux en ligne. Cette opération valorise Kindred à 2,6 milliards d'euros ce qui représente une prime de 24 % sur le prix de clôture de l'action de Kindred du vendredi précédent l'annonce. La FDJ paiera 27,95 milliards de couronnes suédoises, soit l'équivalent de 2,4 milliards d'euros, pour l'acquisition de Kindred, offrant aux actionnaires 130 couronnes suédoises par action. Cette transaction crée l'un des plus grands groupes de jeux en ligne en Europe.



Fondé en 1997, Kindred Group supervise neuf marques de jeux, dont Unibet, connu pour ses paris sportifs et ses activités de casino, poker et bingo. Présent dans plus de 100 pays, Kindred jouit d'une forte présence en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, avec environ 30 millions de clients et 2.500 employés. La société, cotée au Nasdaq Stockholm Large Cap, est membre de l'Association européenne des jeux et des paris (EGBA) et membre fondateur de l'IBIA (Association internationale de l'intégrité des paris).