La France a fait le plein de gaz pour cet hiver

Selon le régulateur, ces capacités représentent deux tiers de la consommation hivernale des particuliers et des PME. Pour autant, ça ne sera pas suffisant pour passer un hiver serein. L'Agence internationale de l'énergie a ainsi indiqué que les économies sur le gaz restaient « cruciales » cet hiver. Selon l'institution, les stockages seraient remplis à moins de 20% en février prochain si la Russie cessait complètement de fournir du gaz et si le niveau d'approvisionnement en GNL était élevé.



En cas d'approvisionnement GNL faible, les stockages ne seraient plus dès lors que de 5% en février, alors que les risques d'une vague de froid tardive existent. La possibilité d'une pénurie existe donc, et c'est pourquoi réaliser des économies d'énergie cet hiver est si important : il faut « maintenir les stocks à des niveaux adéquats jusqu'à la fin de la saison de chauffage », prévient l'Agence.