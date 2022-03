La France a immobilisé 850 millions d'euros d'actifs d'oligarques russes

En revanche, l'État n'est pas en mesure de revendre ces actifs. « Ils ne sont pas saisis au sens où l'Etat en deviendrait propriétaire et pourrait ensuite les revendre. Pour qu'il y ait saisie, il faut qu'il y ait une infraction pénale », a précisé le locataire de Bercy. Une immobilisation signifie que les propriétaires ne peuvent plus avoir l'usage de ces biens, ils ne peuvent plus non plus les revendre ou en faire commerce.



Bruno Le Maire l'a assuré : ces sanctions, dont les immobilisations d'actifs, « font mal » à la Russie, « mal à l'État russe » et surtout « mal à Vladimir Poutine ». Car c'est en grande partie grâce au soutien des oligarques que le président russe reste au pouvoir. Sans ces fortunes qui se sont créés à la chute de l'empire soviétique, Vladimir Poutine est fragilisé.