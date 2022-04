La France au firmament du marché des glaces

Les Français sont également de grands consommateurs de glaces : les ventes de ces produits ont connu une croissance de 7% entre 2019 et 2021, soit une croissance annuelle de 2,9% du chiffre d'affaires. Les producteurs de glaces profitent d'une situation particulièrement bien orientée : qualité des matières premières, forte attractivité touristique, émergence d'artisans glaciers…



Le secteur est très dynamique et particulièrement ouvert aux innovations. Formats, sauces, textures, morceaux de fruits… Tout cela attise la gourmandise des consommateurs, qui se précipitent volontiers sur les nouveautés (elles génèrent 11,7% du chiffre d'affaires, selon une étude NielsenIQ). Et cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque les fabricants misent beaucoup sur les produits éthiques (recettes vegan, moins de sucre, emballages recyclables…) pour relever leurs marges et séduire toujours plus d'amateurs de fraîcheur.