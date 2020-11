La France collecte la taxe GAFA

Les grands groupes du numérique, en majorité américains, vont devoir payer la « taxe GAFA » au mois de décembre. Cela concernera Google, Amazon, Facebook, Apple (les fameux GAFA) mais aussi les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'euros et plus, dont 25 millions en France. La taxe est fixée à 3 % du chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone sur les activités de publicité en ligne, les commissions perçues lors de la vente en ligne ainsi que sur la revente des données personnelles. La taxe, votée l'an dernier, avait été prélevée et les recettes fiscales s'étaient montées à 350 millions d'euros.



Les États-Unis ont vu d'un mauvais œil cette taxe et l'administration Trump a menacé de représailles commerciales sur les importations de plusieurs produits français (cosmétiques, vins, maroquinerie…) : 1,3 milliard de dollars de produits importés auraient dû être taxés à hauteur de 25 %. Mais la France et les États-Unis sont parvenus à s'entendre : contre le gel des mesures de rétorsion, Paris a accepté de suspendre la perception de la taxe.