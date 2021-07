La France compte 109 milliardaires en 2021, 14 de plus que l'an dernier

Le monde du luxe a surfé avec aisance sur la crise. Pour preuve, les premières places du classement sont squattées par des représentants du secteur, à commencer par Bernard Arnault, le patron de LVMH. Pour la cinquième année consécutive, ce dernier trône en effet au sommet avec 157 milliards d'euros, soit une augmentation de 57% durant les douze derniers mois. Bernard Arnault a même été, durant quelques heures au mois de mai, l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, fondateur et à l'époque toujours patron d'Amazon.



Viennent ensuite d'autres grandes figures du luxe : la famille Hermès et celle des Bettencourt sont deuxième et troisième du classement, avec des fortunes de respectivement 81,5 milliards et 71,4 milliards. Alain et Gérard Wertheimer, les héritiers de Channel, sont quatrième et cinquième, puis c'est François Pinault, le fondateur de Kering, qui se positionne à la sixième place. À noter le patrimoine doublé en un an de Pierre Omidyar, huitième : le fondateur d'eBay a largement profité de l'attrait de sa plateforme d'enchères et de petites annonces durant la crise sanitaire.