La France compte plus de 5 millions de riches

Pour établir le nombre de personnes riches en France, l'organisme associatif a pris en compte un seuil de revenus correspondant à deux fois le revenu médian, ce qui représente 3.470 euros par mois après impôts pour une personne seule, et 7.287 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Un tel niveau permet d'établir que la population française compte 8,2% de riches, soit sensiblement la même proportion des personnes pauvres dans le pays (ceux qui gagnent la moitié du revenu médian). Ce « seuil de richesse » n'est qu'une porte d'entrée dans un « club des privilégiés » où les chiffres s'envolent.



L'Observatoire explique que les riches sont « très riches » en France, même après le paiement de leurs impôts. Le rapport tord le cou à une idée reçue bien ancrée dans l'imaginaire : le nombre de personnes riches en France est plus élevée qu'ailleurs en Europe, hormis la Suisse. « La France est le pays où le 1% le plus aisé a le niveau de vie le plus élevé », selon les auteurs qui établissent également des critères pour définir la richesse en termes de « conditions de vie ».