La France dans la course au stockage de carbone en Norvège

Le projet Northern Lights, fruit de la collaboration entre TotalEnergies, Equinor et Shell, se présente comme une prouesse technique avec une capacité de stockage qui atteindra 1,5 million de tonnes de CO2 par an dès l'année prochaine, puis 5 millions à partir de 2026. La demande est déjà très forte, avec une première phase du projet déjà remplie à pleine capacité, notamment grâce à des contrats avec Yara et Orsted.



Northern Lights représente une opportunité de taille pour atteindre les objectifs nationaux de captage et de stockage de carbone, fixés entre 4 et 8 millions de tonnes en 2030. Avec des engagements industriels qui commencent à affluer et un cadre réglementaire qui se précise, la France cherche désormais à se positionner de manière stratégique pour atteindre ses objectifs de décarbonation tout en renforçant sa coopération industrielle avec la Norvège.