La France, destination privilégiée pour les investissements internationaux

Marc Lhermitte, associé chez EY, souligne l'importance de ces investissements : « Les projets étrangers participent à l'effort de décarbonation et à la transformation énergétique du pays ». Ces initiatives sont d'autant plus cruciales que la France vise à consolider son indépendance technologique et sa souveraineté énergétique.



L'Europe dans son ensemble fait face à des défis majeurs, avec un ralentissement global de 4 % des décisions d'investissement en 2023. L'Allemagne, en particulier, a vu ses investissements chuter de 12 %, ce qui soulève des inquiétudes pour l'équilibre économique régional. Cette situation contraste avec les perspectives d'amélioration de l'attractivité française à moyen terme, soutenues par 75 % des dirigeants interrogés par EY. Ces derniers expriment une confiance dans la capacité de la France à poursuivre les réformes nécessaires à son rayonnement économique.



En dépit des difficultés rencontrées, comme un coût de l'énergie élevé et des défis en termes de compétitivité, la France semble donc conserver un avantage significatif sur la scène internationale. Ce constat renforce l'importance de continuer à adapter et renforcer les politiques économiques pour maintenir cette position de leader en Europe.