La France échappe tout juste à la récession

La consommation des ménages, traditionnellement un pilier de la croissance économique française, devrait également connaître une amélioration. Elle a été temporairement affectée par des températures clémentes réduisant la consommation énergétique, mais devrait rebondir grâce à une diminution de l'inflation et à des mesures de soutien au pouvoir d'achat, comme les primes de partage de la valeur et l'indexation des prestations sociales.



Bien que l'économie française semble échapper à la récession et s'oriente vers une légère reprise en 2024, la prudence reste de mise. Les prévisions de croissance, bien que positives, demeurent modestes et dépendent fortement de l'évolution de l'économie mondiale et des politiques monétaires. Le chemin vers une reprise robuste et durable s'annonce semé d'incertitudes, et la situation nécessite une vigilance continue de la part des décideurs économiques et politiques.