La France enregistre une baisse record de la consommation de gaz

Ce phénomène de consommation de gaz en baisse s'explique principalement par l'adoption de comportements plus sobres en matière énergétique et par les efforts consentis dans le cadre de la transition vers des sources d'énergie plus durables. En 2023, la consommation nationale a chuté de 11,4 % pour s'établir sous le seuil des 400 TWh, marquant ainsi une baisse de 20 % sur les deux dernières années.



Cette évolution est perçue comme un tournant majeur par le gestionnaire du réseau de transport de gaz, qui souligne l'importance des nouveaux usages et habitudes des Français en matière de consommation énergétique.



Cette tendance s'inscrit dans un contexte marqué par une stabilisation des prix du gaz, malgré les perturbations liées à la crise ukrainienne et à la pandémie. Le prix moyen du gaz a significativement diminué, passant de 121 euros le MWh en 2022 à 22 euros le MWh, grâce à un retour aux niveaux de prix d'avant la crise. Cette évolution des tarifs, conjuguée à un climat plus clément, a contribué à réduire la dépendance au gaz, notamment pour le chauffage des foyers et les besoins industriels.