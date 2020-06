La France est une des économies les plus touchées par la crise sanitaire

L'Espagne, l'Italie et la France font partie des économies les plus touchées par la crise sanitaire et les mesures de confinement strictes prises par les autorités pour ralentir la propagation du virus. Dans une note publiée vendredi 5 juin, l'OFCE a étudié l'impact économique de la pandémie au mois d'avril, et celui-ci a été particulièrement important dans ces trois pays, avec une chute de leur valeur ajoutée de 30 points. Passé ce trio de tête, on retrouve des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui s'en sortent un tout petit peu mieux avec une baisse respective de 24 et 22 points de leur valeur ajoutée. Les économies émergentes affichent en moyenne un recul de 15 points.



L'Observatoire français des conjonctures économiques prévient toutefois que ce classement demeure extrêmement fragile, car la crise est inédite et son ampleur n'a pas encore pu être totalement mesurée. Pour donner une idée de l'impact du coronavirus, l'OCDE avance que l'économie mondiale a enregistré une chute de 19%. Le commerce mondial a lui accusé une dégringolade de 25%. Pour expliquer les variations dans les baisses de la valeur ajouté, l'organisme avance deux critères.