La France et l'Allemagne n'auraient rien contre le départ d'Europe de Meta

Dans son rapport financier annuel, Meta a détaillé les risques qui couraient sur l'activité de l'entreprise. Parmi ces risques, il y a la possibilité de ne plus pouvoir transmettre aux États-Unis les données recueillies en Europe. Sans ces informations, Meta ne serait probablement plus en mesure d'offrir plusieurs de ses services, dont Facebook et Instagram. Ce à quoi plusieurs dirigeants et de nombreux Européens ont répondu « chiche »…



Robert Habeck a asséné que l'Union européenne étant un marché « tellement important, avec une telle puissance économique », si les États membres restaient unis, il serait impossible de se laisser intimider par ce genre de menace. Du côté de Meta, on fait le dos rond. L'entreprise a ainsi assuré n'avoir « absolument aucun désir et aucun projet de retrait d'Europe ». Tout en ajoutant : « Meta et beaucoup d'autres sociétés s'appuient sur des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis pour faire fonctionner un service global ».