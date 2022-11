La France et l'Italie, premières sur le nombre de lits pour les touristes en Europe

La France et l'Italie confirment leur statut de « puissance » touristique européenne avec ce nouveau rapport d'Eurostat qui fait le décompte du nombre de lits dans les établissements d'hébergement touristique. L'an dernier, on dénombrait 5,1 millions de lits en France, et la même chose en Italie. Les deux pays pèsent tous deux 18% des capacités d'hébergement touristique dans l'Union européenne.



L'Espagne est troisième sur le podium avec 3,8 millions de lits, soit 13%. L'Allemagne (3,5 millions, 12%) et les Pays-Bas (1,4 million, 5%) finissent de composer le top 5. En tout, l'Union européenne compte 28,1 millions de lits touristiques dans 597.000 établissements. Eurostat précise que certains pays fixent des seuils pour la collecte de données, des établissements de moins de dix lits peuvent ainsi ne pas être couverts par les statistiques européennes. Néanmoins, elles donnent une bonne idée du volume des capacités d'hébergement touristique dans l'Union.