La France exporte de nouveau son électricité

D'après RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, l'Hexagone a renoué avec son statut traditionnel d'exportateur net dès la première semaine des vacances de Noël. Et depuis le 1er janvier, « le solde net d'exportation d'électricité s'élève à 1,4 térawattheure (TWh) ». Un statut que la France avait sporadiquement retrouvé l'an dernier, mais globalement pendant 2022, le pays s'est retrouvé à importer de l'électricité auprès de l'étranger.



La situation est donc complètement inversée par rapport au mois de décembre, où RTE prévoyait des coupures d'électricité et des délestages tournants pour soulager le réseau électrique. Mais plusieurs facteurs ont permis d'éviter le pire : tout d'abord, la sobriété énergétique mise en œuvre par les Français et les entreprises, qui ont réduit leur consommation d'énergie ces dernières semaines. Mais aussi la météo clémente depuis le début d'hiver, qui évite de pousser le chauffage.