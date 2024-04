La France fait un grand pas vers le stockage de CO2 sur son territoire

L'administration travaille également à simplifier et accélérer le cadre légal entourant la délivrance des permis de stockage. L'objectif est de réduire de moitié le temps nécessaire pour compléter les étapes réglementaires, ce qui inclut l'obtention des permis d'exploitation transformés et des autorisations environnementales. Cette accélération est jugée nécessaire pour répondre à l'urgence climatique et à l'impératif d'arrêter totalement l'exploitation des hydrocarbures sur les sites concernés.



Le dialogue avec les populations locales est également une priorité. Les autorités souhaitent assurer l'acceptabilité des projets par les communautés locales, souvent déjà familiarisées avec les enjeux industriels liés aux sites d'hydrocarbures. La question du transport du CO2 depuis les zones d'émission jusqu'aux sites de stockage, qui sont éloignés des grands bassins industriels, est aussi cruciale et fait l'objet de projets spécifiques.



Enfin, la France ne ferme pas la porte à la coopération internationale. Des accords sont en cours de finalisation avec plusieurs pays européens, et un dialogue est maintenu avec la Norvège pour exploiter les capacités de stockage en mer du Nord. Ces démarches sont vues comme complémentaires à l'initiative nationale, offrant des solutions à court terme en attendant la mise en service des capacités françaises.