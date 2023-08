La France grimpe à la troisième place mondiale en nombre de millionnaires

Cependant, la situation est différente dans la catégorie des « très riches », ceux qui possèdent plus de 50 millions de dollars. Dans ce segment, la France est classée à la 8e place, avec 3.890 individus. Le rapport ne fournit pas d'explications précises sur ces évolutions par pays, et il ne mentionne pas non plus la France parmi les pays ayant connu la plus grande hausse du nombre de millionnaires en 2022, comme le Brésil, l'Iran ou la Norvège.



Le classement d'UBS souligne la position renforcée de la France dans le paysage mondial de la richesse. Toutefois, il convient de noter que ce tableau est nuancé, avec une performance moindre dans la catégorie des « très riches » et une croissance qui n'est pas parmi les plus rapides. La progression de la France en tant que foyer de millionnaires est un phénomène qui mérite d'autant plus d'attention qu'elle s'inscrit dans un contexte global de recul du nombre de millionnaires.