La France leader du tourisme mondial en 2024

Le secteur touristique mondial retrouve des couleurs cette année, en retrouvant des niveaux similaires à ceux d’avant la pandémie de Covid-19. Une dynamique positive due à une augmentation significative de la demande et à une hausse du nombre de vols disponibles. La France, première destination touristique mondiale, conserve une place de choix dans ce contexte de renouveau.



Selon l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) 2024, publié par le Forum économique mondial, la France se classe en quatrième position, derrière les États-Unis, l’Espagne et le Japon, mais devant des pays comme l’Australie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.



Le TTDI évalue divers aspects qui contribuent au développement durable et résilient du tourisme, tels que l’environnement général du pays, les politiques touristiques, les infrastructures, les ressources naturelles et culturelles, ainsi que la durabilité environnementale. La France excelle particulièrement dans ces domaines, offrant un environnement favorable aux affaires, une sécurité optimale, et des infrastructures de transport et touristiques solides. Ces facteurs expliquent sa place prééminente dans le classement.



Le classement TTDI révèle que les économies à haut revenu d’Europe et d’Asie-Pacifique dominent largement le secteur du tourisme mondial. Sur les 30 premiers pays du classement, 26 sont des économies à haut revenu, dont 19 en Europe. Cette prédominance s’explique par des environnements commerciaux favorables, un dynamisme des marchés du travail, des politiques de voyage ouvertes et un développement propice des sites naturels et culturels. Toutefois, le rapport souligne également les progrès significatifs réalisés par certains pays en développement, comme la Chine, qui a renforcé sa position dans le top 10 en se classant huitième.