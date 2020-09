La France ne veut plus du corset budgétaire européen des 3%

La question du rétablissement des règles du pacte de stabilité s'est peut-être posée Le 11 septembre, pendant la réunion des ministres des Finances de l'Union européenne. Elle est certainement dans toutes les têtes et bon nombre de gouvernements doivent craindre un retour à l'orthodoxie budgétaire qui restreignait les marges de manœuvre. « Nous aurons, à la sortie de la crise, des seuils de déficit, mais plus encore de dette, qui seront très différents du monde qu'on a connu il y a quelques années partout en Europe », a indiqué Clément Beaune pour appuyer sa demande de changement des règles.



De plus, il s'agit de financer la transition numérique et écologique. Là aussi, ce sont des investissements lourds qui risquent de peser fortement sur les finances des États. « On ne pourra pas remettre en place le Pacte de stabilité tel qu'on l'a connu auparavant parce que la crise est passée par là, parce que nous sommes dans une période où il faudra, encore plus qu'avant la crise, investir pour nos économies », insiste le secrétaire d'État.