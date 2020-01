La France, pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers

Si la France tire ainsi son épingle du jeu, c'est grâce à la santé de plusieurs secteurs d'activité, à commencer par la construction aéronautique et spatiale, la construction navale, ou encore la pharmacie. Des activités exportatrices qui attirent les sous-traitants à capitaux étrangers qui viennent donc s'installer sur le territoire. En retour, cela représente des investissements sur place et de l'emploi.



Le numérique, l'énergie et les technologies vertes font partie des secteurs qui tireront la croissance française, selon les investisseurs étrangers. Ces derniers sont également en quête de stabilité politique et financière, et de prévisibilité. Toutes choses que le gouvernement semble vouloir proposer, sans oublier des incitatifs financiers toujours intéressants à engranger.