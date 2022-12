La France pourrait échapper à la récession en 2023, selon la Banque de France

La guerre en Ukraine en début d'année a accéléré l'inflation et poussé les prix de l'énergie à flamber. Les consommateurs ont subi un resserrement très net du pouvoir d'achat, tandis que les ménages comme les entreprises subissent la hausse des taux de la Banque centrale européenne : le crédit pour acheter un logement ou de l'équipement est plus difficile à obtenir. Malgré ce tableau peu emballant, François Villeroy de Galhau veut faire preuve de volontarisme.



« Il n'y a pas eu de crash », a assuré le gouverneur de la Banque de France au micro de RMC. Il ajoute toutefois : « il y a encore beaucoup d'incertitudes ». La guerre en Ukraine a indéniablement été une mauvaise nouvelle pour l'économie bien sûr, mais cette dernière a mieux résisté que prévu. La France et l'ensemble de l'Union européenne ont échappé au pire et ça n'a pas été le crash annoncé.