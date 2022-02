La France reste quasi-championne des impôts de production

On le sait : entreprendre en France revient très cher. En cause, les différents « impôts de production », ces différents impôts dus par les entreprises au titre des capacités de production. En d’autres mots, contrairement à l’impôt sur les sociétés par exemple, ces impôts, taxes et contributions sont dus indépendamment de la rentabilité de l’entreprise. Ces impôts pèsent sur les coûts de production des entreprises et sont un véritable frein pour la compétitivité française, déplorent dans une étude conjointe l’Institut Montaigne et le cabinet Mazars.



En France, les entreprises sont ainsi obligées de s’acquitter d’impôts sur la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et constructions à des fins de productions (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière…), d’impôts sur les actifs mobiliers utilisés à des fins de production (taxe sur les véhicules de société…), et d’impôts sur le travail (taxe sur les salaires).