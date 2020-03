La France se prépare au confinement total

Face à la situation, le gouvernement semble ne plus avoir le choix que de décréter un confinement total pour tous les Français. Cela signifierait une situation « à l’italienne », où seuls les déplacements absolument nécessaires seraient autorisés et où des contrôles pourraient être menés par les autorités.



Pour les spécialistes, c’est une nécessité : le directeur des hôpitaux de Paris, Philippe Ravaud, estime qu’il faut confiner un minimum de 50% de la population du pays pour freiner efficacement l’avancée du virus et éviter un scénario catastrophe. Au 15 mars 2020, en France, on comptait 5.400 cas confirmés de Covid-19 et plus de 120 morts.