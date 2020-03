La France sera en récession en 2020

L'estimation de croissance du gouvernement pour 2020 est bien loin. À l'origine, c'est-à-dire avant que l'épidémie de coronavirus ne force tous les Français au confinement, le PIB devait croître de 1,3% cette année. On en sera très éloigné : Bruno Le Maire a annoncé ce mardi au micro de RTL un recul du produit intérieur brut de 1%. Et la dette va dépasser les 100% du PIB, sans que le ministre de l'Économie ne donne de précision. Au vu du contexte, il était de toutes manières illusoire de tenir les précédentes prévisions. La lutte contre le coronavirus est une guerre « économique et financière » qui sera « durable et violente », a asséné l'hôte de Bercy.



La guerre économique doit mobiliser « toutes nos forces », a-t-il également déclaré. Bruno Le Maire a annoncé 45 milliards d'euros de soutien aux entreprises, l'objectif étant d'éviter au maximum les faillites. Parmi les mesures, il y a le remboursement des salaires en cas de chômage partiel : 84% de la rémunération du salarié (ou 100% pour ceux au smic). Les indépendants, artisans et commerçants peuvent reporter sans formalité et sans pénalité le paiement des cotisations et des impôts.