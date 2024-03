La France veut réguler l'ultra-fast fashion

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et un nombre croissant de députés alertent sur les conséquences désastreuses de cette industrie sur l'environnement et l'économie locale. Face à la production massive et la vente de vêtements à bas coût, souvent composés jusqu'à 95 % de matières plastiques, le gouvernement prend des mesures pour favoriser une transition vers une mode plus durable.



La réponse du gouvernement s'articule autour de propositions législatives visant à modérer l'impact de cette industrie. Anne-Cécile Violland, députée Horizons de la Haute-Savoie, a porté une proposition de loi visant à instaurer un malus pouvant atteindre 10 euros par article d'ici 2030, limité à 50 % du prix de vente.



Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour réduire la consommation excessive et inciter à des pratiques de production et d'achat plus responsables. L'objectif est de pénaliser financièrement la fast fashion et de prohiber la publicité pour ces enseignes, dans le but de protéger l'environnement et de revigorer l'industrie textile française.