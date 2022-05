La Hongrie toujours opposée à un embargo sur le pétrole russe

Avec l’aval de l’Allemagne, l’Union européenne pouvait espérer réussir à faire adopter cette mesure qui aurait été progressive : le but était de couper les importations de pétrole depuis la Russie à la fin de l’année 2022. Et, selon Bloomberg, les discussions ont bien avancé au point qu’une décision aurait pu être prise dès la semaine du 2 mai 2022.



Sauf que, finalement, la Russie compte toujours un allié de taille dans l’Union européenne : Victor Orban, le président Hongrois. Ce dernier, que l’Union européenne a attaqué à plusieurs reprises pour sa politique et ses positions, a fait savoir par le biais du porte-parole du gouvernement, Zoltan Kovacs, que « la position hongroise concernant un quelconque embargo sur le pétrole et le gaz n’a pas changé : nous ne les soutiendrons pas ».



De quoi faire tomber à l’eau le projet de l’Union européenne : un tel embargo nécessite l’aval de l’ensemble des 27 pays pour être adopté.