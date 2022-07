La Poste annonce la fin du timbre rouge

Acheminer les lettres prioritaires, celles qui arborent le fameux timbre rouge, revient non seulement très cher à La Poste, mais aussi à l'environnement. L'entreprise a annoncé la disparition de ce timbre, ce qui contribuera à la réduction de 60.000 tonnes de CO2 par an. Cela représente un quart des émissions de carbone de La Poste… Les plis prioritaires ne sont guère plus utilisés par les Français : ils en envoient en moyenne cinq par an, contre neuf en 2010.



Le groupe postal conserve toutefois une possibilité d'envoyer une lettre qui sera distribuée dès le lendemain. Il s'agit de l'« e-lettre rouge », que l'on pourra rédiger sur le site de la Poste, un automate ou au guichet avec l'aide d'un employé. Le courrier sera imprimé à proximité du destinataire, « dans le respect de la confidentialité du contenu », assure l'entreprise. Ce sera beaucoup plus efficace et moins polluant que les lettres à timbre rouge actuelles, mais aussi plus cher : 1,49 euro, au lieu de 1,43 euro à l'heure actuelle.