La Poste : une hausse de plus de 10% pour le timbre vert

La Poste prévoit d'augmenter les tarifs de ses produits postaux de 8,3% en moyenne à partir de 2024. Selon l'entreprise, cette hausse est indispensable pour assurer la pérennité du service universel postal dans un contexte marqué par l'inflation et la baisse des volumes de courrier. L'envoi d'une lettre verte coûtera désormais 1,29 euro, contre 1,16 euro actuellement. Pour une lettre recommandée, le tarif passera de 4,83 euros à 5,36 euros.



Cette mesure est présentée comme une réponse adaptée aux usages et aux besoins des clients, tout en réduisant l'empreinte carbone de l'entreprise. Malgré cette augmentation, La Poste assure qu'elle n'aura pas d'impact significatif sur le budget des ménages. En 2023, le budget moyen consacré aux produits postaux par un ménage français s'élève à 33 euros par an, soit 0,1% de son budget annuel. Selon l'entreprise, cette dépense devrait rester stable en 2024.