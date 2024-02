La RATP lance la semaine de quatre jours

Le 23 Février 2024, par La rédaction

Afin de pallier son déficit de personnel, la RATP a officialisé la mise en place d'une expérimentation de la semaine de quatre jours. Cette initiative, fruit d'un accord avec trois syndicats majeurs – FO, l'Unsa et la CFE-CGC –, s'inscrit dans un projet plus vaste d'amélioration des conditions de travail et de l'attractivité des postes proposés par le transporteur francilien.





Améliorer la qualité de vie au travail L'expérience, lancée le 18 janvier, concerne spécifiquement quatre lignes du réseau (les lignes 5, 7 et 9 du métro ainsi que le RER B) et s'adresse aux agents en station, excluant les conducteurs. Elle propose une nouvelle organisation hebdomadaire permettant aux employés de bénéficier de trois jours de repos consécutifs, sans réduction du volume horaire global, impliquant une extension de la durée quotidienne de travail d'une heure et quinze minutes pour certains postes.



Au-delà de la réorganisation du temps de travail, la RATP met en œuvre d'autres stratégies pour renforcer son attractivité en tant qu'employeur. Parmi celles-ci, une attention particulière est portée à l'amélioration des conditions de vie des salariés, avec notamment une augmentation significative de l'offre de logements accessibles aux employés, dans un contexte marqué par la flambée des prix de l'immobilier en région parisienne.

Mesures complémentaires pour l'attractivité de la RATP L'objectif affiché est de porter le nombre de familles logées à 1.200, contre 860 actuellement. L'entreprise prévoit également de doubler les places en crèche disponibles pour les enfants des salariés et d'investir dans l'acquisition d'exosquelettes destinés à assister les employés dans les tâches de maintenance les plus exigeantes.



L'accord sur la semaine de quatre jours n'est que l'une des facettes de la stratégie de la RATP pour améliorer l'attractivité de ses métiers. La question salariale occupe également une place centrale dans les négociations entre la direction et les syndicats. Un accord récent prévoit une augmentation de salaire de 100 euros brut par mois pour l'ensemble des agents, une mesure saluée par la RATP comme un pas significatif vers une meilleure rémunération de ses employés.



Cette hausse s'inscrit dans une tendance à la croissance des rémunérations au sein de l'entreprise, avec une augmentation moyenne de 4,2% annoncée pour 2024. Toutefois, cette initiative n'a pas recueilli l'adhésion unanime des syndicats, la CGT notamment exprimant des réserves quant à l'adéquation de cette mesure avec les attentes des agents.

