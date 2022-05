La Russie a cessé d'exporter son électricité vers la Finlande qui veut rejoindre l'Otan

Depuis le début de l'agression russe en Ukraine, et contrairement peut-être à ce qu'avait espéré Vladimir Poutine, les pays européens resserrent les rangs autour de l'Union européenne (avec l'adhésion de l'Ukraine) et de l'OTAN. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, décrite par Emmanuel Macron comme en état de mort cérébrale il y a quelques années, ne s'est jamais aussi bien portée.



Plusieurs pays limitrophes de la Russie, qui craignent pour leur sécurité face à ce voisin très encombrant, ont annoncé leur volonté de rejoindre l'OTAN. C'est le cas de la Suède et de la Finlande qui, historiquement, conservaient pourtant une neutralité. À la lumière de la guerre en Ukraine, ce n'est donc plus le cas et le processus d'adhésion à l'organisation va bon train.