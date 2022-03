La Russie face au risque de défaut souverain

Dès le début des hostilités économiques contre la Russie, les trois agences de notation mondiale, Fitch, Standard&Poor’s et Moody’s avaient chacune fortement dégradé la dette souveraine de la Russie. Une dégradation liée à la crise qui est attendue dans le pays alors que les entreprises le quittent et coupent tout rapport commercial avec ce dernier. Sans compter les problèmes liés au secteur bancaire : la Russie a été retirée du système de paiement Swift tandis que Mastercard et Visa ont limité le fonctionnement de leurs services.



Mais l’annonce faite par Joe Biden, le 8 mars 2022, d’un embargo contre le pétrole russe, sanction qui n’a pas été suivie par l’Union européenne, aura convaincu l’agence Fitch de dégrader ultérieurement la dette souveraine russe. De « B », elle est désormais passée à « C » le 8 mars 2022.