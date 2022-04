La Russie, les États-Unis et la chine dans une conjoncture de conflit. Quels seront les objectifs prioritaires de la « nouvelle guerre froide » ?

Une des finalités de l’action politique contemporaine est de mettre en œuvre la démocratie, de dénigrer le pouvoir autoritaire et d’assurer la stabilité du pouvoir. Une dégradation des conditions de vie ou un affaiblissement du soutien conscient et intentionnel du gouvernement peuvent inverser très rapide­ment les bases sociales ou le socle idéologiques du pouvoir établi. Pour rappel, la politique américaine du « régime change » a été le cadre théorique de l’interventionnisme militaire dans plusieurs pays jugés faibles, au nom des intérêts stratégiques des États-Unis et de politiques d’incitation à des réformes politiques. Or, dans le cadre de sa visite à Varsovie du 27 mars dernier, le Président J.Biden, n’a pas hésité à proclamer, dès son arrivée, que le départ de Poutine du pouvoir, n’était pas un but de guerre pour les États-Unis, pendant que la presse anglaise formulait l’hypothèse qu’un insuccès militaire de l’armée russe condamnant le Chef du Kremlin à quitter le pouvoir dans les deux ans. Ainsi dans une campagne orchestrée autour des résultats obtenus par l’invasion de l’Ukraine, de sa surprise stratégique et de son enlisement présumé, l’ex-oligarque et opposant russe Mikhail Khodorkovski, après 10 ans de prison, purgés en Sibérie pour « fraude fiscale », en appelle à l’histoire, pour prophétiser une chute prochaine de Poutine, comme une constante de l’histoire russe, en cas d’échec politique ou militaire. La guerre pro­chaine, dit-il dans une interview accordée au Figaro du 29 mars dernier, contre la Pologne ou un pays balte, scellera une prise de risque supplémentaire, marquant un décalage entre la vision des Occi­dentaux et celle de Poutine.



À titre de rappel la politique d’Obama – Bush de « régime change », recherchant une ligne directrice pour résoudre le dilemme entre démocratie et stabilité, ou de l’actuelle administration démocrate pour articu­ler une stratégie globale et définir une doctrine pour la paix en Europe et dans le monde, a été de construire un ordre international pacificateur, en incitant les régimes en place à des réformes politiques et socio-économiques. Cependant, en partant de perspectives historiques antagonistes, les objectifs op­posés de l’Occident et des puissances de l’Eurasie et du Pacifique, peuvent-ils trouver une conciliation dans leurs intérêts et stratégies divergentes ? Ou bien, en revanche, ne contribuent-ils pas à frayer la voie des seules puissances montantes, visant à définir un nouvel ordre international plus adapté à l’époque de la multipolarité et, à l’aide de celui-ci, à définir un système post-westphalien plus stable et une conception plus conséquente de la démocratie ?