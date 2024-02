La Russie va produire des Citroën sans l'aide de Stellantis

L'industrie automobile russe, jadis florissante grâce aux investissements étrangers, notamment européens, a dû naviguer dans un environnement rendu difficile par les sanctions internationales. Stellantis, évoquant des difficultés logistiques et ces sanctions, a dû réévaluer sa présence en Russie, illustrant le dilemme auquel sont confrontées de nombreuses entreprises occidentales.



La décision de Stellantis de suspendre sa production souligne les complications engendrées par le contexte politique et économique actuel. Le cas de l'usine de Kaluga, avec ses capacités de production importantes et sa participation étrangère, devient un symbole des répercussions de l'invasion de l'Ukraine sur le secteur. Le géant automobile, face à cette situation, a admis avoir perdu le contrôle de ses entités en Russie, marquant une perte significative tant financièrement qu'en termes de gestion de marque



La situation actuelle témoigne d'une évolution significative dans les relations économiques internationales, marquée par une dépendance croissante de Moscou à l'égard de Pékin. Les importations parallèles, un mécanisme permettant l'introduction de produits sans l'accord du propriétaire de la marque, jouent un rôle clé dans la continuation de l'accessibilité des véhicules étrangers en Russie.