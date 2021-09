La SNCF abandonne son projet de rénovation de la Gare du Nord

En plus de ces coûts en forte hausse, SNCF Gares & Connexions, la filiale de la SNCF chargé des gares, craignait aussi que les travaux n'aboutissent pas en temps et en heure pour les JO. Même si l'accord avec la mairie de Paris, obtenu en novembre dernier, réduisait l'ambition de ce projet. StatioNord, que possède la SNCF à hauteur de 34%, et Ceetrus à hauteur de 66%, détenait la concession et devait concevoir et financer les travaux.



La SNCF promet désormais une « adaptation rapide » de la Gare du Nord pour la Coupe du Monde de rugby qui est programmée à Paris en 2023, des travaux qui serviront aussi pour les Jeux Olympiques l'année suivante. On comprend que ce chantier sera bien moins ambitieux. L'entreprise annonce également que la conception d'un nouveau projet de transformation sera élaboré en concertation étroite avec les acteurs publics concernés.