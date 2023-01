La SNCF augmente les prix de certains billets : +5% en moyenne

Face aux coûts faramineux de l'énergie, la facture d'électricité de la SNCF va grimper de 13% cette année. L'entreprise n'a pas d'autre choix que de reporter une partie de cette hausse sur les voyageurs et comme elle l'avait indiqué en novembre dernier, une hausse des prix va frapper les billets à partir de ce mardi : elle sera de 5% en moyenne. Mais tous les voyages ne seront pas concernés, la SNCF ayant mis en place un « bouclier tarifaire ».



Les tarifs des trains Ouigo à bas coût ne changeront pas, tout comme les prix des voyages avec la carte Avantage, qui permet de bénéficier de 30% de réduction sur les TGV et les Intercités (ou un plafonnement du prix du billet en fonction de la distance). Pas de changement jusqu'au mois de septembre, a annoncé la SNCF… Et pour la suite, en fonction du contexte économique, l'entreprise se réserve le droit de modifier ses prix.