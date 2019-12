La SNCF est la « pire entreprise de l'année » pour 60 Millions de Consommateurs

Ainsi, certaines d'entre elles seraient « moins avantageuses qu'avant », relève-t-il. C'est le cas des cartes Senior, qui ont fait augmenter les prix de 16% en première classe. « Il y a des cartes comme Avantage ou Liberté qui ne fonctionnent pas dans certaines régions », déplore encore le journaliste de 60 Millions de Consommateurs. La SNCF souffre aussi d'être parmi les plus chères en Europe : le prix moyen aux 100 km est de 17,59 euros. « La SNCF est la cinquième compagnie la plus chère sur 36 pays d’Europe », selon une étude du comparateur en ligne GoEuro.



L'entreprise a aussi multiplié les problèmes de ponctualité cette année. Elle est à la onzième place du classement de la plateforme Prime, spécialisée dans les infrastructures routières. Un classement qui compte treize entreprises de transport en Europe… Le taux de ponctualité de la SNCF est de 87%, c'est sous la moyenne européenne. La Belgique et l'Italie font pire, mais ce n'est guère un réconfort. C'est le troisième « Cactus d'Or » que récolte la SNCF. L'an dernier, c'était Engie qui en avait écopé.