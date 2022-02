La SNCF et le gouvernement au chevet de l'application SNCF Connect

Lancé il y a quelques semaines, SNCF Connect est la nouvelle application du transporteur, résultat de la fusion entre les applications OUI.sncf et L'Assistant SNCF, essentiellement le site marchand pour réserver des billets et l'information des passagers. La SNCF a fait des choix esthétiques et ergonomiques forts : tout passe par une barre de recherche unique, et le thème de l'application est uniquement sombre.



Mais le lancement ne s'est pas déroulé comme prévu. De nombreux problèmes ont rapidement émergé : certaines propositions d'itinéraires ne correspondent pas aux besoins des clients, des dossiers voyageurs ont été perdus, il est aussi impossible de sélectionner une étape ou une correspondance. Beaucoup regrettent également que le comparateur de prix ait disparu. Les utilisateurs d'iPhone déplorent l'impossibilité d'enregistrer un billet dans l'application Wallet.