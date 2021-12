La SNCF expérimente la vente de billets de train en supermarché

À Beaumont-sur-Sarthe, le supermarché Super U propose aux clients un nouveau service : l'achat de billet de train. Les employés de l'enseigne ont été formés pour vendre des tickets avec un outil mobile (une application smartphone ou tablette, accompagnée d'une imprimante). Selon Ouest France, il est possible de réserver, de payer et d'éditer des billets pour le TGV, le TER et les Intercités.



Ce partenariat avec la SNCF TER Pays de la Loire permet à l'entreprise publique de réduire les inégalités de traitement que lui a reproché la Défenseure des droits. Dans certaines petites gares du réseau TER (qualifiées de « points d'arrêts non gérés », PANG), il n'y a pas de guichet ni même de distributeur automatique. Cette nouvelle solution testée dans ce supermarché a l'avantage de toucher les usagers là où ils se rendent fréquemment, et avec une grande amplitude horaire.