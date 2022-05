La SNCF pourrait augmenter ses tarifs en 2023

La passe-d’armes entre la SNCF et l’Insee est née lorsque ce dernier a estimé, dans le cadre de son calcul sur l’inflation en France, que les prix des billets de train avaient augmenté de plus de 14% sur un an en avril 2022. La SNCF a répondu que ces chiffres étaient « faux » et a avancé, de son côté, une baisse de prix de 7%. Jean-Pierre Farandou a tenu à préciser la situation et à déminer le terrain.



Tout en affirmant que la SNCF respecte les données de l’Insee, il juge que l’institut de statistiques se trompe lorsqu’il fait la comparaison entre 2022 et 2021. « En 2021, il y avait beaucoup moins de monde dans les trains et la proportion de prix réduits était plus forte, ce qui a fait baisser la moyenne. »



Le PDG du transporteur juge qu’il faudrait, au contraire, comparer les prix de 2022 avec ceux de 2019, années plus similaires en termes de fréquentation et de voyages. « Et là, les prix moyens ont objectivement baissé de 7% ! »