La SNCF prévoit un été record pour 2023

Les Français ont « sacralisé » leur budget vacances malgré un contexte économique marqué par l'inflation. Le train, qui est aussi jugé plus écologique, bénéficie ainsi de cette tendance. De plus en plus de jeunes privilégient ce mode de transport, et certains professionnels du tourisme cherchent à faire voyager leurs clients de manière plus respectueuse de l'environnement. Cette année, la SNCF anticipe une hausse de 20% des réservations pour l'été par rapport à l'année dernière. Le pont du 14-Juillet est d'ores et déjà complet. Par ailleurs, l'organisation de la Coupe du monde de rugby en septembre et octobre prolongera la saison estivale, avec 2 millions de visiteurs attendus, dont 600.000 étrangers.



Face à l'augmentation des réservations, la SNCF se prépare activement pour l'été. Christophe Fanichet a récemment indiqué que tous les trains sont en cours de préparation, et que malgré les mouvements sociaux des dernières semaines, la maintenance est assurée. Enfin, le dirigeant mise sur l'arrivée de nouveaux TGV produits par Alstom à partir de fin 2024 pour augmenter la capacité de sa flotte. Quant aux TER, la croissance est continue, avec une augmentation du nombre de voyageurs attendue de 15%.