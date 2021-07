La SNCF redresse la tête

Au premier semestre, la SNCF a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros, un volume d'activité qui progresse de 13,5% par rapport aux six premiers de l'année 2020 marquée par le déclenchement de la crise sanitaire et le premier confinement. Si les revenus sont en hausse, ils demeurent toujours un cran en-dessous du niveau du premier semestre 2019 de 10%. La marge opérationnelle s'établit à 1,3 milliard d'euros, là aussi c'est moins élevé qu'à la même période de 2019 (1,6 milliard).



Malgré la bonne tenue relative de ces résultats semestriels, les comptes de la SNCF restent dans le rouge avec une perte estimée à 780 millions d'euros. C'est tout de même trois fois moins qu'au premier semestre 2020. L'entreprise veut voir le verre à moitié plein : « Face à une crise inédite, le Groupe démontre sa capacité de résilience et d'adaptation pour en amortir les effets : ajustement de l’offre de transport, renouvellement de la politique commerciale et mise en œuvre d’un plan d'économies ambitieux depuis mars 2020 ».