La SNCF va transporter 20 millions de voyageurs cet été

Le nettoyage et la désinfection quotidienne des rames sont assurés, dans les trains la ventilation permet un renouvellement de l'air toutes les 9 minutes, rappelle la SNCF. Par ailleurs, le service de restauration est de nouveau disponible dans les TGV et les Intercités depuis samedi dernier (depuis la veille dans les trains de nuit). Un retour à la normale progressif donc, il ne manque plus… que des voyageurs !



Pour attirer de nouveau des passagers, la SNCF a mis les petits plats dans les grands : 5 millions de billets de TGV et Intercités à 49 euros maximum ont été mis en vente (1,5 million ont été vendus). La SNCF propose aussi 2 millions de billets TER à moins de 10 euros, et un pass Jeune TER à 29 euros par mois. Enfin, les cartes Avantage et Liberté ont bénéficié d'une prolongation jusqu'au 31 août pour celles qui arrivaient à échéance entre les 17 mars et 31 juillet.