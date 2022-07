La SNCF veut 100 milliards d'euros pour aider à la décarbonation de la France

Dans un contexte où les exigences en matière environnementales sont de plus en plus importantes, le PDG de la SNCF a dévoilé un projet visant à passer la part du ferroviaire de 10 à 20% dans le total de l'offre de transport en France. « Ma vision est de doubler d’ici à dix ans la part du transport ferroviaire. De faire en sorte que 20% des déplacements voyageurs se fassent en train contre 10% aujourd’hui », a t-il déclaré.



L'objectif est de participer à la décarbonation du pays par le biais de plusieurs projets, dont le plus significatif est probablement la construction de RER métropolitains dans treize grandes villes. Jean-Pierre Farandou a également l'ambition de doubler la part du ferroviaire dans le transport de marchandises : « Le projet est très simple, c'est prendre dix points de volume aux camions et aux voitures particulières pour qu'ils renforcent la part du ferroviaire », déclare-t-il au micro d'Europe 1.