La SNCF veut des engagements des politiques pour un transport plus vert

Agir, et vite : c'est la demande pressante de Jean-Pierre Farandou pour faire en sorte que la France respecte les engagements climatiques pris lors de l'accord de Paris. Dans une contribution publiée par la Fondation Jean-Jaurès, le patron de la SNCF a exhorté les pouvoirs publics — et, en creux, aux candidats à l'élection présidentielle — à la « mobilisation générale ».



Selon lui, le ferroviaire peut contribuer à la solution face au défi climatique, mais aussi à l'aménagement du territoire, à la relance industrielle et à l'emploi. Il en appelle à un « report modal fort » de la route vers le train. Les transports pèsent pour 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le train, seulement 0,3% alors qu'il représente 10% des transports. Il y a là une marge de manœuvre, estime le dirigeant.