La SNCF veut vendre une de ses filiales pour dégonfler sa dette

Le désendettement de la SNCF passe par la vente de plusieurs actifs. Ce jeudi, le conseil d'administration de l'entreprise votera la cession d'Akiem, une filiale spécialisée dans la location de motrices pour trains de fret (l'entreprise en possède 600). La transaction est estimée entre 2,5 et 3 milliards d'euros, selon Les Échos, et la moitié de cette somme irait directement dans les poches de la SNCF.



Akiem est une entreprise détenue à parité avec DWS, un gérant d'actifs d'actifs qui devra lui aussi confirmer l'opération. Le prétendant est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui serait le mieux placé pour remporter l'affaire. La CDPQ renforcerait son portefeuille d'actifs européens consacré aux infrastructures, ce qui lui confère une position de force sur ce marché.