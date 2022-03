La Sberbank, principale banque russe, ferme ses portes en Europe

« Les banques filiales du groupe sont confrontées à des sorties de fonds anormales et à des menaces concernant la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux », déplore la Sberbank. L'établissement emploie près de 4.000 collaborateurs et exploite 185 succursales en Europe, notamment en Allemagne, Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie… La banque détient un bilan de 13,6 milliards d'euros.



Les sanctions imposées par l'Union européenne, les États-Unis ainsi que le reste du monde ont pour effet d'interdire aux banques russes de se financer sur les marchés internationaux. Une volonté d'asphyxier le système bancaire du pays qui a porté très rapidement ses premiers fruits, quitte à mettre dans l'embarras des milliers de clients en Europe. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs manifesté devant les succursales de la Sberbank en début de semaine.