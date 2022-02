La Société Générale bien placée pour acquérir les clients d'ING France

Après la défection de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il ne restait plus que deux candidats en lice pour acquérir le fonds de commerce d'ING France : Crédit Mutuel Arkéa, pour le compte de sa filiale Fortuneo, et la Société Générale pour celui de Boursorama. Favorite des observateurs depuis le départ, c'est donc bel et bien la Société Générale qui devrait racheter le fichier clientèle d'ING France.



ING et la Société Générale ont annoncé ce 31 janvier être entrés en négociations exclusives et ce, jusqu'au mois d'avril. Le montant de la transaction n'a pas été révélé, pour une bonne raison : le périmètre de la cession reste encore à déterminer. La banque noire et rouge devrait s'emparer des comptes courants, des livrets, des comptes-titres et de l'assurance-vie. Le crédit à la consommation pourrait aussi tomber dans l'escarcelle de la Société Générale, mais pas l'activité de crédit immobilier.